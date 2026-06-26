'Brian Brobbey in serieuze belangstelling van drie topclubs'

Brian Brobbey kan deze zomer rekenen op serieuze belangstelling uit de Premier League. Volgens The Touchline staan momenteel drie Engelse topclubs in contact met de vertegenwoordigers van de oud-spits van Ajax.

De interesse in Brobbey neemt toe. De clubs verzamelen momenteel informatie over de voorwaarden van een mogelijke transfer, terwijl Sunderland rekening lijkt te moeten houden met concrete stappen in de komende periode.

Volgens het medium hangt aan een transfer van de 23-jarige aanvaller een prijskaartje van ongeveer zestig miljoen euro. Welke drie Premier League-clubs zich hebben gemeld, wordt niet bekendgemaakt.