"Weghorst komt er bij ons niet in, die zou ik terug naar Ajax sturen"
Het laatste Ajax Nieuws

Brian Brobbey knijpt Wouter Goes in zijn ballen: "Vreemde actie"

Niek
bron: Algemeen Dagblad
Brian Brobbey met handschoenen in de Johan Cruijff Arena
Brian Brobbey met handschoenen in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

AZ won dinsdagavond in de strijd om de KNVB Beker met 2-0 van Ajax en Sjoerd Mossou toont zich kritisch over Brian Brobbey. De verslaggever van het Algemeen Dagblad zag dat Wouter Goes de baas was over de centrumspits van Ajax. 

"AZ is wel een vechtploeg geworden", vertelt hij in de AD Voetbalpodcast. "Wouter Goes is daar een mooi voorbeeld van. Die speelde ook een rol in dat rare moment met Brian Brobbey die in de ballen van Goes kneep. Een vreemde actie. Maar om door te gaan op Brobbey. Op dit moment hebben alle clubs in de top 6 van de Eredivisie een betere spits van Brobbey", constateert Mossou.

"Het is technisch zo matig. Bij iedere afwerk mogelijkheid ligt hij op de grond", vervolgt de voetballiefhebber, die later op de avond ook naar de koploper van de Eredivisie keek. "Ik vond het heel jammer dat Excelsior die wedstrijd niet won tegen PSV. Dat hautaine PSV verdiende een nederlaag. Ze ontsnappen nu in de laatste seconden, maar ik heb me zitten ergeren. Die houding verdiende het om afgestraft te worden.”

Brian Brobbey
