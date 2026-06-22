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Brian Brobbey maakt indruk: "Hij is niet meer een soort Bombarda"

Niek
Brian Brobbey in actie bij Oranje
Brian Brobbey in actie bij Oranje Foto: © Pro Shots

Het Nederlands elftal won zaterdagavond met 5-1 (!) van Zweden en Brian Brobbey nam de eerste twee treffers voor zijn rekening. Kenneth Perez heeft genoten van de aanvaller, die zijn doorbraak beleefde bij Ajax. 

"Zijn eerste 22 minuten deden me denken aan zijn wedstrijd tegen Duitsland toen. En hij speelt nu vanuit de beweging", vertelt hij op de site van ESPN. "Hij is niet meer een soort Bombarda, die alleen maar zijn lichaam kon gebruiken. Nu legt hij de bal af en is hij weg", constateert Perez. 

"Dat type spits heeft Oranje nu nodig. Want Brobbey heeft wat mij betreft ook gebreken, maar het type is heel bruikbaar", benadrukt de Deense voormalig profvoetballer. "Want iedereen heeft meer tijd om aan te sluiten. Bij een vertrekkende spits als Malen is dat anders. Dat is chaotischer", aldus Perez. 

Arnold Bruggink, die vorig seizoen nog technisch directeur van FC Twente was, is het met zijn collega eens. "Malen was in die eerste wedstrijd tegen Japan heel vaak waar je als spits niet moet zijn", blikt hij terug. Dat duel eindigde uiteindelijk in een gelijkspel (2-2), waardoor Oranje nu vier punten heeft uit twee duels. 

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