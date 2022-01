Geschreven door Idse Geurts 31 dec 2021 om 15:12

Brian Brobbey keert officieel terug als speler van Ajax. Dit meldt de club via de officiële kanalen. De spits wordt voor een half jaar gehuurd van RB Leipzig. Er lijkt echter geen optie tot koop te zijn bedongen.

In zijn vorige periode bij Ajax kwam Brobbey tot negentien optredens in het eerste elftal. Hierin maakte hij zes doelpunten. Vorige zomer besloot Brobbey Ajax te verlaten voor een avontuur in Duitsland bij RB Leipzig. Dit kwam mede door de komst van Sébastien Haller. Brobbey zag hierdoor weinig perspectief op speeltijd bij Ajax. De komende weken zal Brobbey echter fungeren als vervanger van Haller. Haller is afwezig vanwege de Afrika Cup. Hierdoor zal Brobbey waarschijnlijk voldoende speeltijd krijgen in basiself van Erik ten Hag.

Marc Overmars is ook erg tevreden met de komst van Brobbey. “Brian kent de club en weet wat hier van hem gevraagd wordt. Voor ons was het van belang dat er een extra aanvaller kwam die direct inzetbaar zou zijn en dat is hij. We spelen nog op drie fronten en we zullen elke speler hard nodig hebben”, aldus Overmars tegenover de officiële kanalen van Ajax.