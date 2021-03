Geschreven door Kevin Ligtvoet 12 mrt 2021 om 19:03

RB Leipzig maakte vrijdagochtend bekend dat Brian Brobbey vanaf komende zomer uitkomt voor de Duitse ploeg. Hij komt transferverij over van Ajax, en kijkt uit naar een nieuw avontuur en het samenwerken met trainer Julian Nagelsmann.

Brobbey tekent voor vier jaar bij de nummer twee van Duitseland: “RB Leipzig is een geweldige club en maakt heeft momenteel een top seizoen. Julian Nagelsmann is een jonge en erg goede coach, ik kan veel van hem leren. Het team is stabiel en is echt een eenheid, ik kijk er naar uit om deel uit te maken van deze ploeg en om succesvol te zijn.”