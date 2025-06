Brian Brobbey reageert: "Wat privé is, hoort privé te blijven"

De spits zou zijn afgeperst door de Amsterdamse crimineel Jeymon A. Die werd in september veroordeeld tot een celstraf van bijna negen jaar wegens zijn betrokkenheid in de organisatie van de voortvluchtige drugscrimineel Bolle Jos. A. perste Brobbey af, en wilde een vergoeding. Die betaalde Brobbey niet, en daarop werd er zwaar vuurwerk door de brievenbus van Brobbeys schoonmoeder gegooid. Er is ook een explosief afgegaan bij de auto van de spits, en een vriend van de Ajax-aanvaller werd neergeschoten.

Brobbey heeft tegenover De Telegraaf kort gereageerd op de berichtgeving over hem. De Ajax-spits is niet blij met het feit dat de zaak nu weer opgerakeld wordt. "Wat privé is, hoort privé te blijven. Dit verhaal is voor mij een gesloten boek. Achteruit kijken leidt tot niks. Ik concentreer mij op de toekomst", aldus Brian Brobbey.