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Ajax transfergeruchten en nieuws

'Brian Brobbey staat op verlanglijst van Engelse grootmacht'

Sara
bron: TeamTalk
Brian Brobbey juicht
Brian Brobbey juicht Foto: © BSR Agency

Brian Brobbey zou in de belangstelling staan van Manchester United, zo meldt TEAMtalk. De geruchten gaan dat de Engelsen hem in de winter al naar Old Trafford willen halen.

Volgens bronnen zal Manchester United zich in de winter melden voor Brobbey. De club zoekt opties om de aanval te versterken. Sunderland zou in januari van komend jaar een beslissing nemen over de verkoop van Brobbey. De club lijkt echter geen behoefte te hebben aan een verkoop halverwege het seizoen.

Bij Sunderland ligt de voormalig Ajacied vast tot medio 2029. De 24-jarige spits werd in 2025 voor twintig miljoen euro overgenomen van Ajax. Afgelopen zomer zouden onder andere ook Tottenham Hotspur, Aston Villa en Chelsea interesse hebben gehad. 

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