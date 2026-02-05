Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
'Brian Brobbey staat voor een verrassende transfer naar Turkije'

Gijs Kila
bron: Sabah Spor
Brian Brobbey
Brian Brobbey

Een opvallend transfergerucht uit Turkije rond Brian Brobbey. Volgens de Turkse sportkrant Sabah Spor zou Fenerbahçe dicht bij het aantrekken van de Nederlandse spits zijn. De club uit Istanbul wil voor het sluiten van de transfermarkt, vrijdagavond, nog een aanvaller aan de selectie toevoegen.

Omdat de Turkse markt later sluit dan veel andere competities, kan Fenerbahçe nog spelers halen die elders al actief zijn. In dat kader worden drie namen genoemd: Darwin Núñez en Marcos Leonardo, die beiden onder contract staan bij Al Hilal, en Brobbey, die momenteel uitkomt voor Sunderland. De club heeft echter het maximum aantal buitenlandse spelers bereikt, waardoor eerst ruimte moet worden gemaakt. Dat lijkt te gebeuren, aangezien Jhon Durán onderweg zou zijn naar Zenit.

Van de genoemde opties lijkt Núñez geen trek te hebben in een overstap naar Turkije, terwijl de komst van Leonardo als haalbaar wordt gezien. Toch richt de berichtgeving zich vooral op Brobbey. Sabah Spor stelt zelfs: "De speler met de grootste kans op een overstap is Brobbey." De krant schrijft dat Fenerbahçe en Sunderland al een akkoord zouden hebben bereikt over een huurdeal met een optie tot koop, en dat ook de spits zelf groen licht zou hebben gegeven.

Het gerucht komt onverwacht, aangezien Brobbey juist een sterke periode doormaakt in Engeland. De 24-jarige aanvaller heeft zijn draai in de Premier League gevonden en groeit bij Sunderland uit tot een publiekslieveling.

