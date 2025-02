Brian Brobbey uitgeroepen tot Eredivisie Speler van de Maand

Brobbey had een groot aandeel in de goede resultaten van de Amsterdammers. De spits was met 2,84 Expected Goals (xG) de gevaarlijkste speler in de Eredivisie en wist drie keer te scoren. Daarmee kroonde hij zich, samen met drie anderen, tot topscorer van de maand. Vanzelfsprekend leverde het Brobbey ook een plekje op in het Elftal van de Maand.

Eredivisie Elftal van de Maand februari: Barkas (FC Utrecht), Moller Wolfe (AZ), Eerdhuijzen (Sparta Rotterdam), Penetra (AZ), Van Rooij (FC Twente), Ihattaren (RKC Waalwijk), Breum (Go Ahead Eagles), Jahanbakhsh (SC Heerenveen), Gürbüz (SC Heerenveen), Brobbey (Ajax), Vente (PEC Zwolle)