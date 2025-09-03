Brian Brobbey vertrokken: "Het raakt me, Ajax is toch mijn cluppie"

Brian Brobbey is vertrokken bij Ajax. De spits heeft de transfer gemaakt naar Sunderland AFC en gaat met die club spelen in de Engelse Premier League. Toch stemt het vertrek uit de Johan Cruijff Arena hem ietwat treurig.

"Ik ga de club verlaten, ja. Dat is lastig, want ik speel hier al sinds ik een kleine jongen ben. Ik ben hier opgegroeid", zegt Brobbey voor de camera van Ajax TV. "Ik denk dat een nieuwe omgeving voor mij op dit moment het best is, in een sterkere competitie ook. De Premier League is zeker weten een droom en of dat nu daar te mogen doen maakt me ook heel blij."

"De tegenstanders, de stadions en de fans maken het extra mooi", vervolgt hij. "Het is lastig om hier te vertrekken als je altijd hier bent geweest. Je kent iedereen, hebt hier vrienden en hebt alles hier opgebouwd. Het is lastig, maar het leven gaat verder. Ik heb goede en mindere periodes meegemaakt, maar al met al kijk ik terug met een trots gevoel."

"Ik ben twee keer kampioen geworden en ben vaak belangrijk geweest met goals", gaat de spits verder. "Dus ik kan zeker trots zijn. Het raakt me zeker. Het is toch mijn cluppie en omdat ik iedereen moet gaan missen. Ik ga het team het meest missen, we hadden een heel leuk team."

"Ajax blijft Ajax en blijft voor altijd in mijn hart. Ik heb heel veel dingen geleerd bij Ajax en die neem ik mee naar mijn volgende club. Ik hoop in Engeland de oude Brian te vinden, die er vol voor gaat. Ik wil nieuwe mensen ontmoeten en successen behalen daar", aldus Brobbey.