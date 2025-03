Brian Brobbey vol vertrouwen: "Tegen PSV speel ik vaak goed"

Brian Brobbey kijkt uit naar de confrontatie met PSV en voelt zich meestal op zijn gemak in het Philips Stadion, waar hij al meerdere keren wist te scoren. De Ajax-spits blikt terug op de aanloop naar de wedstrijd en is vol vertrouwen.

"Tegen PSV speel ik vaak goed. Het voelt altijd lekker om naar een stadion te gaan waarin je al een paar keer hebt gescoord. Het wordt nu een heel belangrijke en spannende pot." bOp het trainingskamp van Oranje werd er verrassend weinig gesproken over de topper. "Ik heb het bij het Nederlands elftal niet met Noa over PSV-Ajax gehad, omdat ik hem zondag wel zie. Normaal gesproken heeft hij wel babbels, maar hij heeft er ook niks over gezegd." Lachend voegt hij toe: "Als ik zes punten achter stond, dan zou ik ook niet praten, denk ik."

Ajax had volgens Brobbey liever met een ruimere voorsprong naar Eindhoven afgereisd. "Het kon tegen AZ beide kanten op, dus gelukkig hebben we het gelijkspel er nog uitgehaald. Maar het klopt natuurlijk dat we liever met acht punten voorsprong naar Eindhoven waren gegaan. Dat was ons doel." Over de titelstrijd blijft hij voorzichtig: "Zoals iedereen bij Ajax heb ik gezegd dat wij van wedstrijd tot wedstrijd kijken." Toch heeft hij vertrouwen in een goed resultaat tegen PSV. "We zijn een echt team, gaan voor elkaar en voor de trainer door het vuur."