Geschreven door Idse Geurts 25 jan 2022 om 11:01

Erik ten Hag kan de komende weken geen beroep doen op Brian Brobbey. De spits liep in de wedstrijd tegen PSV (1-2 winst) een knieblessure op. Onderzoek heeft uitgewezen dat er een scheurtje in de knieband van de aanvaller zit. Hierdoor staat Brobbey waarschijnlijk zes weken aan de zijkant. In de eerste helft kwam Brobbey hard in aanraking met PSV’er Armando Obispo. Vervolgens strompelde Brobbey nog enige tijd voort. Met zijn laatste krachtinspanning was de spits echter nog wel erg belangrijk. Brobbey wist de openingstreffer te maken, door een voorzet van Dusan Tadic binnen te koppen. Brobbey werd hierna vervangen door Danilo.

Deze blessure is een enorme aderlating voor Ten Hag. Brobbey is juist gehuurd om S├ębastien Haller te vervangen terwijl hij actief is op de Afrika Cup. Bovendien was de jonge spits goed in vorm. Bij zijn eerste twee wedstrijden is Brobbey gelijk drie keer trefzeker geweest.

De komende weken lijkt Danilo dus de eerste spits van Ajax te zijn. Danilo stond eerder deze maand nog op de nominatie om te vertrekken, maar dit zal waarschijnlijk niet meer het geval zijn.