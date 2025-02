Brian Brobbey ziet boosdoener bij Ajax: "Hij is de oorzaak"

Brian Brobbey was zondagmiddag weer belangrijk voor Ajax. De spits was weer terug nadat hij het Europa League-duel van afgelopen donderdag moest laten lopen vanwege ziekte.

"Ik denk eerlijk gezegd dat Kenneth iedereen heeft aangestoken", lacht Brobbey bij ESPN. "Kenneth is de oorzaak. Als je hem vraagt, zal hij dat zelf ook zeggen. Hij was heel erg ziek, Youri Baas ook. Nog wel meer mensen. Maar gelukkig is iedereen er nu overheen. Er zijn geen excuses meer."

Tien minuten na rust zette Brobbey de Amsterdammers op voorsprong. "Een belangrijk doelpunt, dus ik was erg blij. Donderdag (tegen Union Sint-Gillis, red.) hebben we een heel zware pot gespeeld, dus dit is extra belangrijk", stelt hij. Ook erkent hij met een 'ander gevoel' op het veld te lopen, nu hij weer scoort. "Dan gaat het gewoon makkelijker. Hopelijk vallen er meer."