'Brian Brobbey ziet eigen transferwaarde dalen na minder seizoen'

De transferwaarde van Brian Brobbey is de afgelopen maanden iets gedaald. Dat meldt Transfermarkt .

Brobbey vertegenwoordigde voor de winterstop een marktwaarde van 30 miljoen euro, de een na hoogste waarde die de Nederlander tot nu toe bereikte in zijn carrière. De afgelopen maanden is die waarde echter iets afgenomen. Momenteel wordt de waarde van de aanvaller van Ajax geschat op 27 miljoen euro.

De spits van Ajax is in Amsterdam niet bezig aan zijn beste seizoen. Brobbey kwam in achtendertig wedstrijden tot slechts zeven goals en vijf assists.