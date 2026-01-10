Brian Linssen over Ajacied: "Ik zet hem vaak aan het werk..."

Bryan Linssen vierde oud en nieuw samen met Remko Pasveer, zijn oude ploeggenoot van Vitesse. Linssen genoot van de gelegenheid om samen met de ervaren doelman het nieuwe jaar in te luiden.

"Het was superleuk om oud en nieuw samen te vieren", zegt Linssen voor de camera van VoetbalPrimeur. "Remko komt vaak bij mij langs en hij is erg handig, dus zet ik hem vaak aan het werk. Dit keer was mijn open haard kapot, dus zei ik: Remko, kijk daar even naar'", lacht de NEC-aanvaller.