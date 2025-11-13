AD Voetbalpodcast
Mossou over opvolger Heitinga: "Verwacht dat hij kandidaat is"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Brian Tevreden opvolger Kroes? "Heb bij Ajax in keuken gekeken"

Arthur
bron: De Telegraaf
Brian Tevreden
Brian Tevreden Foto: © Pro Shots

Mike Verweij opperde eerder deze week Brian Tevreden als mogelijke opvolger van Alex Kroes, die heeft aangegeven te stoppen als technisch directeur bij Ajax. Tevreden is momenteel general manager van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) en heeft zich daar de afgelopen jaren volledig kunnen ontwikkelen.

Met een achtergrond als jeugdspeler bij Ajax en jarenlange ervaring in de jeugdopleiding van de club, combineert hij praktische kennis van het spel met ruime ervaring in managementfuncties bij clubs als Reading en KSV Roeselare.

Brian Tevreden (43) voelt zich in zijn huidige rol bij de SVB als een vis in het water, maar denkt af en toe ook aan de toekomst. "Ooit technisch directeur worden bij een grote club in Nederland is wel mijn ambitie. Met de nadruk op ooit, want mijn volle focus ligt nu op Suriname", zegt de Amsterdammer, die ondanks zijn jonge leeftijd al een schat aan ervaring heeft en acht jaar lang een belangrijke rol vervulde in de jeugdopleiding van Ajax.

"Ik heb bij Ajax in de keuken mogen kijken en ben daarna technisch directeur bij Reading geweest. Met Jaap Stam als trainer mochten we in de play-offs aanleggen voor de beslissende penalty voor promotie naar de Premier League, maar bleven we uiteindelijk met lege handen achter. En als algemeen directeur leidde ik een jaar lang het Belgische KSV Roeselare." Tevreden richt zich overigens niet alleen op een functie als technisch directeur. "Hoofd jeugdopleiding zou ik ook mooi vinden." Met een knipoog voegt hij toe: "Ik woon bij de Johan Cruijff ArenA om de hoek." 

Als voetballer haalde Tevreden het 1e elftal niet, maar na actief te zijn geweest bij diverse BVO's speelde hij nog bij de amateurs van Ajax.

Gerelateerd:
Sjoerd Mossou voor de camera van het Algemeen Dagblad

Mossou over opvolger Heitinga: "Verwacht dat hij kandidaat is"

0
Anass Salah-Eddine

VIDEO | Salah-Eddine zorgt voor hilariteit met liedje bij Marokko

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd