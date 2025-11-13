Brian Tevreden opvolger Kroes? "Heb bij Ajax in keuken gekeken"

Mike Verweij opperde eerder deze week Brian Tevreden als mogelijke opvolger van Alex Kroes, die heeft aangegeven te stoppen als technisch directeur bij Ajax. Tevreden is momenteel general manager van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) en heeft zich daar de afgelopen jaren volledig kunnen ontwikkelen.

Met een achtergrond als jeugdspeler bij Ajax en jarenlange ervaring in de jeugdopleiding van de club, combineert hij praktische kennis van het spel met ruime ervaring in managementfuncties bij clubs als Reading en KSV Roeselare.

Brian Tevreden (43) voelt zich in zijn huidige rol bij de SVB als een vis in het water, maar denkt af en toe ook aan de toekomst. "Ooit technisch directeur worden bij een grote club in Nederland is wel mijn ambitie. Met de nadruk op ooit, want mijn volle focus ligt nu op Suriname", zegt de Amsterdammer, die ondanks zijn jonge leeftijd al een schat aan ervaring heeft en acht jaar lang een belangrijke rol vervulde in de jeugdopleiding van Ajax.

"Ik heb bij Ajax in de keuken mogen kijken en ben daarna technisch directeur bij Reading geweest. Met Jaap Stam als trainer mochten we in de play-offs aanleggen voor de beslissende penalty voor promotie naar de Premier League, maar bleven we uiteindelijk met lege handen achter. En als algemeen directeur leidde ik een jaar lang het Belgische KSV Roeselare." Tevreden richt zich overigens niet alleen op een functie als technisch directeur. "Hoofd jeugdopleiding zou ik ook mooi vinden." Met een knipoog voegt hij toe: "Ik woon bij de Johan Cruijff ArenA om de hoek."

Als voetballer haalde Tevreden het 1e elftal niet, maar na actief te zijn geweest bij diverse BVO's speelde hij nog bij de amateurs van Ajax.