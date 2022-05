Geschreven door Idse Geurts 31 mei 2022 om 10:05

Brian Brobbey heeft tegenover de NOS weer zijn wens kenbaar gemaakt om bij Ajax te blijven. De spits werd afgelopen seizoen gehuurd van RB Leipzig, maar van een definitieve overgang is nog geen sprake. Volgens verschillende bronnen zijn Ajax en Leipzig echter wel in gesprek met elkaar over een transfer van Brobbey. Ajax zal alleen wel diep in de buidel moeten tasten. De Duitse club verlangt immers een bedrag dat in de dubbele cijfers loopt.

“Ik heb al vaker gezegd dat ik hier wil blijven, meer kan ik er niet over zeggen. Ik denk dat de clubs met elkaar aan het praten zijn”, stelt Brobbey. De spits steekt zijn liefde voor de club ook niet onder stoelen of banken. Na een zwaar eerste half jaar in Duitsland, vond Brobbey weer het voetbalgeluk in Amsterdam. “Jazeker en dat had ik ook wel even nodig. Dit is mijn thuishaven, hier woont mijn familie. En ik speel voor de club waar ik van houd”.

Voor nu legt Brobbey echter de focus op zijn interlands voor Jong Oranje. Bondscoach Louis van Gaal gaf maandagmiddag aan dat hij Brobbey niet heeft opgeroepen voor ‘het grote’ Oranje, omdat Jong Oranje voor een cruciale fase staat. Als Jong Oranje de komende drie wedstrijden (tegen Moldavië, Gibraltar en Wales) immers wint, kwalificeren de talenten zich voor het EK van volgend jaar. Na deze interlandperiode komt er wellicht weer een kans voor Brobbey bij Oranje. “Als ik zo door blijf gaan, dan weet ik dat zeker. En dan pak ik ‘m ook”, toont de spits zich daadkrachtig.