Geschreven door Auke Kooreman 01 nov 2020 om 12:11

Zaterdagavond kreeg Brobbey voor het eerst speelminuten in Ajax 1 en beloonde hij zichzelf op de Ajax-manier: met een goal.

Na je debuut ben je het gespreksonderwerp en dat was ook zo bij de Eretribune. Hugo Borst was helemaal weg van hem en begreep heel goed waarom Brobbey zijn kans kreeg. “Hij is een talentvolle jongen met een aflopend contract laat het maar zien aan Ajax en Europa”, vertelde hij op FOX Sports. Kenneth Perez was nog niet zo tevreden over hem, maar benadrukt hij wel dat Brobbey nog maar 18 is.

Brobbey was na afloop zo blij als een kind en stond het hele interview met een grote glimlach voor de camera. FOX Sports vroeg hem of hij bekend was met de andere namen in het rijtje scorende debutanten. “Nee, geen idee,’ zei Brobbey. Na het horen van de lijst vond Brobbey het een eer om er tussen te mogen staan.

In de voorbereiding kreeg hij van Erik ten Hag te horen dat zijn maatje Naci Unuvar en hij meer aan hun conditie moesten doen. De nummer 9 ging aan de slag in de gym en werd met de week fitter. Naast het fitter worden, moet Brobbey ook nog een nieuw contract tekenen. Zijn coach Ten Hag en hoopt in ieder geval dat hij zo snel mogelijk een krabbel zet. “We zijn dichtbij een krabbel, maar dat zal binnenkort wel komen,” vertelt hij zelfverzekerd.