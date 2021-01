Geschreven door Auke Kooreman 29 jan 2021 om 14:01

Ajax speelde donderdagavond in een korte tijd voor tweede keer tegen Willem II. Net als in Tilburg bracht Willem II veel tegenstand, maar moest het in Amsterdam toch doen zonder punten. Brian Brobbey besliste in de laatste minuten de stugge wedstrijd.

Een opmerkelijk begin aan de kant van Ajax. De thuisploeg had na twintig minuten spelen niet een kans gecreëerd. Willem II zorgde ervoor dat het geen eenrichtingsverkeer wedstrijd werd. Ver voor de zestienmeter zette de ploeg van interim-coach Gery Vink telkens goed druk op Ajax. Vink is een oud-bekende voor Ryan Gravenberch, Jurrien Timber, Brian Brobbey en Jurgen Ekkelenkamp. De interim-coach was namelijk elf jaar werkzaam als trainer in de jeugd van Ajax. Na de eerste twintig minuten brak de wedstrijd een klein beetje open. Daley Blind probeerde het eens van afstand. Het schot werd door de voet van Sébastiaan Haller van richting veranderd en belandde zonder dat de spits enig idee had op de lat. De bal kaatste van het aluminium af en stuiterde voor het hoofd van Davy Klaassen. De middenvelder liet het buitenkansje liggen voor Timber, maar die had daar niet op gerekend.

De kansen van de eerste helft waren op een hand te tellen. Ajax speelde de eerste helft met te weinig beleving en liet de bal te traag rondgaan. Hierdoor zat Willem II er een paar keer goed tussen en konden zij met de snelheid op de flanken een paar keer goed counteren. Een maand terug stonden beide teams ook tegen over elkaar, maar toen in Tilburg. In Brabant had Ajax het ook al lastig wat leidde tot puntverlies.

Na de matige eerste helft begon de tweede helft erg spectaculair. Klaassen kwam voor de tweede keer op de avond in een kansrijke positie. De middenvelder gaf de kans niet voor de tweede keer weg en opende de score met een omhaal. Net als in de uitwedstrijd konden de Amsterdammers de 1-0 voorsprong niet vasthouden. Na een prachtige snelle combinatie door het midden kwam de Griekse spits een-op-een met Andre Onana. Vangelis Pavlidis bleef kalm en stuurde de Onana de verkeerde kant op.

Een lange tijd leek het erop dat Ajax voor de tweede keer in het seizoen gelijk zou gaan spelen tegen Willem II. Brobbey dacht daar anders over en zette Ajax met zijn eerste balcontact op voorsprong. Maar daar liet de spits het niet bij. Onana gaf een mooie lange bal keurig op maat op Brobbey. De eerste spits van Jong Ajax dribbelde door de verdediging van Willem II en gaf Dusan Tadic een niet te missen kans. De aanvoerder deed dat echter ook niet en lobde de bal over Jorn Brondeel.