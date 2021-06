Geschreven door Jessica Westdijk 09 jun 2021 om 11:06

Her en der klinken al een tijdje geluiden dat Ajax Brian Brobbey meteen weer terug zou willen kopen van RB Leipzig. Nog voor dat de spits één training heeft meegedaan in Leipzig, was zijn situatie al compleet veranderd. Zowel de trainer als technisch directeur van de Duitse club vertrokken.

Brobbey heeft zelf de geluiden over een eventuele terugkoop uiteraard ook meegekregen: “Ik lees het ook overal”, vertelt hij Bij Andy in de auto. “Het is geen bullshit. Of ik het zelf ook zou willen? Ik wil gewoon spelen, laten we het zo zeggen. Leipzig wil alleen een groot bedrag hebben. Ajax heeft zeker geld, maar dat moeten we aan Marc Overmars overlaten.”

Nadat duidelijk werd dat trainer Julian Nagelsmann en de technisch directeur van Leipzig vertrokken, zocht Brobbey contact met zijn zaakwaarnemer: “Ik appte hem na het nieuws meteen. Dat hij de situatie voor mij moest checken. Hij zei: we kunnen een paar dingen regelen. Gewoon om weer terug te gaan naar Ajax. Maar de nieuwe trainer belde me vaak en zei: ik heb een plan met je. Ik heb spitsen goed gemaakt, Erling Haaland ook.”