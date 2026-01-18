Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Brobbey blinkt weer uit bij Sunderland: "Ik zal niet liegen..."

Amber
bron: BBC
Brian Brobbey
Brian Brobbey Foto: © BSR Agency

Régis Le Bris kon zijn tevredenheid niet verbergen na de thuiszege van Sunderland op Crystal Palace. De manager van The Black Cats zag Brian Brobbey uitgroeien tot matchwinner en prijst de ontwikkeling van de spits, die volgens hem steeds belangrijker wordt voor het elftal. Brobbey zelf genoot vooral van de fraaie wijze waarop hij de winnende treffer maakte.

De oud-Ajacied besliste het duel zo’n twintig minuten voor tijd met een schitterende volley met de buitenkant van de voet, die via de onderkant van de lat in het doel verdween: 2-1. Voor Brobbey was het zijn vierde doelpunt in de Premier League sinds zijn overstap naar Sunderland. Na twee goals als invaller is de 23-jarige aanvaller sinds medio december een vaste waarde in de basis.

Na afloop stak Le Bris zijn bewondering niet onder stoelen of banken. "Hij wordt met de wedstrijd beter", zei de Fransman tegen de BBC. "Het is heel belangrijk om een sterke spits te hebben. We zien nu dat zijn ploeggenoten hem vertrouwen en hem zoeken. Hij kan goals maken, wat heel belangrijk is voor een spits. Maar hij is ook een vechter. In het begin van de wedstrijd hadden hun verdedigers nog grip op zijn kracht, maar daarna kreeg hij de overhand."

Ook Brobbey zelf stond stil bij de steun vanaf de tribunes. "Ze zijn nooit stil, ze blijven zingen en ons steunen", aldus de spits, die een 8 kreeg van The Sunderland Echo voor zijn optreden. Over zijn doelpunt was hij oprecht verrast. "Het was een goede pass op mij en ik rond hem geweldig af. Ik zal niet liegen: ik had niet verwacht dat hij er zo in zou gaan, maar ik was er heel blij mee. We speelden een goede wedstrijd en moeten zo door blijven gaan."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Kenneth Perez

Perez adviseert Cruijff: "Dat is denk ik het belangrijkste"

0
Wesley Sneijder

"Ajax moet werk maken van Wesley Sneijder en Frank de Boer"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Brian Brobbey
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
za
21/02
Ajax
21:00
NEC Nijmegen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd