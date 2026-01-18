Brobbey blinkt weer uit bij Sunderland: "Ik zal niet liegen..."

Régis Le Bris kon zijn tevredenheid niet verbergen na de thuiszege van Sunderland op Crystal Palace. De manager van The Black Cats zag Brian Brobbey uitgroeien tot matchwinner en prijst de ontwikkeling van de spits, die volgens hem steeds belangrijker wordt voor het elftal. Brobbey zelf genoot vooral van de fraaie wijze waarop hij de winnende treffer maakte.

De oud-Ajacied besliste het duel zo’n twintig minuten voor tijd met een schitterende volley met de buitenkant van de voet, die via de onderkant van de lat in het doel verdween: 2-1. Voor Brobbey was het zijn vierde doelpunt in de Premier League sinds zijn overstap naar Sunderland. Na twee goals als invaller is de 23-jarige aanvaller sinds medio december een vaste waarde in de basis.

Na afloop stak Le Bris zijn bewondering niet onder stoelen of banken. "Hij wordt met de wedstrijd beter", zei de Fransman tegen de BBC. "Het is heel belangrijk om een sterke spits te hebben. We zien nu dat zijn ploeggenoten hem vertrouwen en hem zoeken. Hij kan goals maken, wat heel belangrijk is voor een spits. Maar hij is ook een vechter. In het begin van de wedstrijd hadden hun verdedigers nog grip op zijn kracht, maar daarna kreeg hij de overhand."

Ook Brobbey zelf stond stil bij de steun vanaf de tribunes. "Ze zijn nooit stil, ze blijven zingen en ons steunen", aldus de spits, die een 8 kreeg van The Sunderland Echo voor zijn optreden. Over zijn doelpunt was hij oprecht verrast. "Het was een goede pass op mij en ik rond hem geweldig af. Ik zal niet liegen: ik had niet verwacht dat hij er zo in zou gaan, maar ik was er heel blij mee. We speelden een goede wedstrijd en moeten zo door blijven gaan."