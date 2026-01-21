Brobbey bloeit weer helemaal op: "Dat is wel het lot van Ajax"

Brian Brobbey is helemaal op zijn plek bij Sunderland. Dat is de conclusie van Mike Verweij, Marcel van der Kraan en Pim Sedee in de Telegraaf-podcast Kick-Off, na het winnende doelpunt van de spits tegen Crystal Palace.

"Wat een goal zeg! Wat een held, hè? Schitterend joh", lacht Sedee over de beslissende treffer in het duel dat Sunderland met 2-1 won. Van der Kraan kan zijn enthousiasme niet onderdrukken. "Hij gaat nu Bergkamp-achtige goals maken."

Verweij legt meteen de link met Ajax. "Ze spelen dinsdag tegen Villarreal, daar speelt Mikautadze. Iedereen die Ajax heeft weggestuurd, gaat nu opeens presteren. Dit is wel een beetje het lot van Ajax: iedereen die daar weggaat, gaat ineens presteren."

Volgens Sedee past Brobbey perfect in Engeland. "Het is ook een lekkere spits voor de Premier League. Met die bouw, dat afschermen van de bal, met zijn lichaam, met zijn kont, dat werkt daar echt. Hij heeft al een paar assists gegeven op die manier."

Van der Kraan ziet hetzelfde beeld. "Sunderland is een heerlijke club voor zo’n jongen om in te gedijen. Hij heeft helemaal zijn weg daar gevonden en wordt op handen gedragen door de supporters."