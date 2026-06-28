Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Brobbey duidelijk: "Farioli bleef me niet voor niets opstellen"

Max
bron: NOS
Brian Brobbey
Brian Brobbey Foto: © BSR Agency

Brian Brobbey verkeert in topvorm. De voormalig Ajacied kende een goed seizoen bij Sunderland en heeft die vorm nu doorgetrokken naar het WK.

Brobbey besloot Ajax een jaar geleden opnieuw te verlaten voor een buitenlands avontuur. De spits had het idee dat hij iets te comfortabel werd bij de Amsterdamse club. "Daardoor ben ik ook uit mijn comfortzone gegaan. Dat heeft me goed geholpen", vertelt hij aan NOS

De spits kende geen geweldig laatste seizoen bij Ajax, maar het jeugdproduct van De Toekomst deelde de twijfels van een groot deel van de achterban over zijn scorend vermogen niet. "Nee, ik had geen twijfels", benadrukt hij. "Ik weet wat ik kan. Het was niet voor niets dat Farioli me bleef opstellen."

Dit WK was Brobbey al drie keer trefzeker. De spits haalt veel uit de samenwerking met assistent-trainer Ruud van Nistelrooij. "We kijken vaak beelden samen met wat ik goed doe en wat ik beter kan doen", legt hij uit. "Ook zijn we na de trainingen bezig met een grote groep. Bijvoorbeeld over positioneren voor de goal. 

Gerelateerd:
Davinson Sánchez

Controverse om afgekeurde goal ex-Ajacied Colombia - Portugal

0
Theo Janssen

Theo Janssen over ambities: "Waarom zou ik dan de cursus doen?"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Brian Brobbey
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ko Itakura

VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden

0
Oranje viert feest met het publiek

VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië

0
Jade Anna en Kenneth Taylor op huwelijksreis

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

0
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Brobbey duidelijk: "Farioli bleef me niet voor niets opstellen"

Míchel zorgt voor enthousiasme: "Als persoon geef ik hem een 10"

'Twijfels over spectaculaire Ajax-transfer: geen bod op tafel'

'Italiaanse Serie A-club meldt zich voor vertrekkende Ajacied'

'Voormalig Ajax-target rondt miljoenentransfer van 22 miljoen af'

Controverse om afgekeurde goal ex-Ajacied Colombia - Portugal

Theo Janssen over ambities: "Waarom zou ik dan de cursus doen?"

'Ajax kan Itakura mogelijk verkopen; oude club toont interesse'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws