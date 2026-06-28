Brobbey duidelijk: "Farioli bleef me niet voor niets opstellen"

Brian Brobbey verkeert in topvorm. De voormalig Ajacied kende een goed seizoen bij Sunderland en heeft die vorm nu doorgetrokken naar het WK.

Brobbey besloot Ajax een jaar geleden opnieuw te verlaten voor een buitenlands avontuur. De spits had het idee dat hij iets te comfortabel werd bij de Amsterdamse club. "Daardoor ben ik ook uit mijn comfortzone gegaan. Dat heeft me goed geholpen", vertelt hij aan NOS.

De spits kende geen geweldig laatste seizoen bij Ajax, maar het jeugdproduct van De Toekomst deelde de twijfels van een groot deel van de achterban over zijn scorend vermogen niet. "Nee, ik had geen twijfels", benadrukt hij. "Ik weet wat ik kan. Het was niet voor niets dat Farioli me bleef opstellen."