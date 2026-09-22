Brobbey eerste Oranje-spits? "Bij Ajax was hij al na één uur op"

Brian Brobbey lijkt met de blessure van Donyell Malen zijn kans te kunnen grijpen als eerste spits bij Oranje. De de voormalig spits van Ajax doet het uitstekend bij Sunderland en dat ligt volgens Patrick Woerst aan zijn slimheid.

De performancecoach annex 'scancoach' werkt al ruim een jaar nauw samen met Brobbey en verklaart aan ESPN wat er met hem gebeurd is. "Brian is niet per se fitter of sterker geworden", begint Woerst. "Mensen zien het als extra fitheid - of dat hij sterker of volwassener is - maar hij is ook veel efficiënter gaan spelen. Zo komt hij veel minder in duels."

Volgens Woerst zich daar een groot deel van de winst voor Brobbey. "Als hij een bal aannam, was dat in zijn Ajax-periode heel vaak vanuit stilstand", vertelt de trainer. "Dan stopte hij de bal en ging hij hangen. Dan kom je in een gevecht, want die verdedigers pakken jou vast en je gaat hangen en worstelen. Dat kost iedere keer heel veel kracht."