Brobbey eerste Oranje-spits? "Bij Ajax was hij al na één uur op"
Brian Brobbey lijkt met de blessure van Donyell Malen zijn kans te kunnen grijpen als eerste spits bij Oranje. De de voormalig spits van Ajax doet het uitstekend bij Sunderland en dat ligt volgens Patrick Woerst aan zijn slimheid.
De performancecoach annex 'scancoach' werkt al ruim een jaar nauw samen met Brobbey en verklaart aan ESPN wat er met hem gebeurd is. "Brian is niet per se fitter of sterker geworden", begint Woerst. "Mensen zien het als extra fitheid - of dat hij sterker of volwassener is - maar hij is ook veel efficiënter gaan spelen. Zo komt hij veel minder in duels."
Volgens Woerst zich daar een groot deel van de winst voor Brobbey. "Als hij een bal aannam, was dat in zijn Ajax-periode heel vaak vanuit stilstand", vertelt de trainer. "Dan stopte hij de bal en ging hij hangen. Dan kom je in een gevecht, want die verdedigers pakken jou vast en je gaat hangen en worstelen. Dat kost iedere keer heel veel kracht."
Woerst benadrukt dat zijn presteren niet slechts een gevolg is van een een betere conditie of zijn fysieke kracht. "Bij Ajax had hij ik-weet-niet-hoeveel grondduels. Dus op een gegeven moment was hij al na een uur op", legt hij uit. "Dat heeft hij nu niet, want hij heeft minder duels. Hij is vooral slimmer gaan spelen. Dat heeft effect op zijn energie."
"Zijn aanname is nu bijvoorbeeld in beweging, waardoor hij van de tegenstander afdribbelt en losstaat", vervolgt hij. "Dan speelt hij de bal af en gaat hij weer positie kiezen. Of hij laat hem in één keer vallen en loopt door. Hij komt daardoor minder in die grondgevechten en dat kost dus minder energie. Daardoor lijkt het alsof hij fitter is. Natuurlijk kan hij het langer volhouden: het kost hem simpelweg minder energie."
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