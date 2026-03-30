2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Brobbey eerste spits op het WK? "Hij speelde zó ongelooflijk goed"

bron: NOS Studio Voetbal
Brian Brobbey bij Oranje
Rafael van der Vaart vindt Brian Brobbey de beste spits voor het Nederlands elftal. De voormalig Ajacied keerde deze interlandperiode na een goede reeks bij Sunderland terug in Oranje. 

Ronald Koeman heeft de nodige keuze in de punt van de aanval, maar voor Van der Vaart is Brobbey de beste optie. "Ik denk echt waar, meen ik serieus, Brobbey. Ik geloof in Brobbey. Ik heb hem tegen Duitsland (2-2) zien spelen. Dat was een oefenwedstrijd, dat weet ik allemaal wel, maar toen speelde hij zó ongelooflijk goed", blikt hij terug in NOS Studio Voetbal.

Daarbij kent Brobbey een goed seizoen in de Premier League, weet Van der Vaart. "Daar doet hij het ook goed. Als hij echt in topvorm is..." Is de voormalig Ajacied goed genoeg voor het international niveau? "Ja, juist wel ja. Ik geloof daar in."

