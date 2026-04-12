Brobbey eist hoofdrol op in Engeland: "Groeiende cultstatus"
Brian Brobbey was opnieuw het gespreksonderwerp na de overwinning van Sunderland op degradatiekandidaat Tottenham Hotspur. Door het veroorzaken van een blessure bij Cristian Romero was de oud-Ajacied echter de gebeten hond bij de Spurs-aanhang.
Brobbey begon zoals de afgelopen weken wederom in de basis bij Sunderland. De spits zorgde er door een duw voor dat Romero het veld in tranen moest verlaten. Ook miste de oud-Ajacied twee grote kansen. Desondanks waren de Engelse kranten te spreken over de aanvaller.
Zo gaf Sunderland Echo het optreden van Brobbey een 7. "Zijn groeiende cultstatus werd alleen maar versterkt door wederom een dominante prestatie als spits. Hij creëerde talloze kansen voor de spelers om hem heen, met als enige smetje dat hij twee grote mogelijkheden miste."
"Brobbey is een van de sterkste spelers die ik ooit heb gezien, denk ik, om Kevin Danso zo makkelijk van je afhouden", schrijft journalist Jack Pitt-Brooke in The Athletic.
