Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

"Ik ga de club verlaten, ja”, sprak de Amsterdammer. “Dat is lastig, want ik speel hier al sinds ik een kleine jongen ben. Ik ben hier opgegroeid. Het is lastig om hier te vertrekken als je altijd hier bent geweest. Je kent iedereen, hebt hier vrienden en hebt alles hier opgebouwd. Het is lastig, maar het leven gaat verder.”

"Ik denk dat een nieuwe omgeving voor mij op dit moment het best is, in een sterkere competitie ook", beseft Brobbey. "De Premier League is zeker weten een droom en om dat nu daar te mogen doen maakt me ook heel blij. De tegenstanders, de stadions en de fans maken het extra mooi. Ik hoop in Engeland de oude Brian te vinden, die er vol voor gaat. Ik wil nieuwe mensen ontmoeten en successen behalen daar", vervolgt hij vastberaden.

Brobbey kijkt terug op een mooie tijd bij Ajax. “Ik heb goede en mindere periodes meegemaakt, maar al met al kijk ik terug met een trots gevoel. Ik ben twee keer kampioen geworden en ben vaak belangrijk geweest met goals. Dus ik kan zeker trots zijn”, aldus Brobbey, die tegen zijn tranen vocht bij het interview. "Het raakt me zeker. Het is toch mijn cluppie en omdat ik iedereen moet gaan missen. Ik ga het team het meest missen, we hadden een heel leuk team."

"Owen, Hato die natuurlijk alweer vertrokken is... Maar ook spelers zoals Pasveer, Berghuis en Davy, allemaal mooie mensen. Ajax blijft Ajax en blijft voor altijd in mijn hart. Ik heb heel veel dingen geleerd bij Ajax en die neem ik mee naar mijn volgende club", legt hij uit. Of zijn beste vriend Kenneth Taylor nog geprobeerd heeft om de transfer tegen te houden? "Nee, dat heeft hij niet geprobeerd. Maar we bellen dagelijks, dus dat komt wel goed. Maar ik ga hem wel missen ja", aldus Brobbey, die vertelt dat hij een foto van de middenvelder op zijn nachtkastje gaat zetten.