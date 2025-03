'Brobbey en twee extra spitsen mee naar Eintracht Frankfurt'

De aanwezigheid van Brobbey bij de Europa League-wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt was nog een vraagteken. De spits van Ajax raakte afgelopen zondag geblesseerd tegen PEC Zwolle. VI weet dat Brobbey woensdag gewoon in het vliegtuig stapt op weg naar Duitsland. De aanvaller zal waarschijnlijk echter niet starten. Omdat Ajax momenteel dun zit in de spitsen, reizen ook Don-Angelo Konadu (18) en Julian Rijkhoff (20) van Jong Ajax mee.

Ajax en Eintracht Frankfurt trappen donderdagavond om 18.45 uur af in Frankfurt. De Amsterdammers moeten een 1-2 nederlaag van vorige week goedmaken.