Brobbey geblesseerd: "Hij kon amper lopen, vanaf het begin al"

"Hij kon amper lopen, vanaf het begin al", blikt de voormalig Ajacied terug bij Dit Was Het Weekend. "En er is veel kritiek op Farioli omdat hij iedere keer rond de zestigste minuut gewisseld wordt. Nu heeft hij een paar keer negentig minuten gespeeld…", zucht Perez.

Marciano Vink haakt vervolgens in. "Is het niet doordat hij iedere keer zestig minuten speelt, hij het laatste halfuur geen energie meer heeft? Als je in 95% van al je wedstrijden in de zestigste minuut gewisseld wordt, dan kunnen die laatste dertig minuten heel veel energie vergen en misschien heeft hij dit niet", legt Vink uit bij ESPN.