Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Het laatste Ajax Nieuws

'Brobbey grote held in Engeland': "Ik moest belangrijk zijn"

Arthur
Brian Brobbey scoort tegen Arsenal
Brian Brobbey scoort tegen Arsenal Foto: © Pro Shots

Brian Brobbey groeide zaterdag uit tot de absolute held van Sunderland door in blessuretijd een punt te redden tegen Arsenal. De Nederlandse spits kreeg na afloop lovende kritieken in de Britse media.

Brobbey kwam een half uur voor tijd in het veld bij een 1-1 stand. In de 74ste minuut bracht Leandro Trossard Arsenal opnieuw op voorsprong, waardoor het duel lang leek te eindigen in een nederlaag voor Sunderland. Toch sloeg Brobbey in de slotseconden toe. Met een acrobatische beweging verschalkte hij verdediger Gabriel Magalhães en werkte hij de 2-2 binnen.

Sky Sports gaf Brobbey een 7 en schreef: “Brobbey werd de held toen hij David Raya voor was en de gelijkmaker het doel in schoot.” Het lokale medium The Sunderland Echo ging nog een stap verder met een 8. “Wat een afronding. Was eerst gefrustreerd na wat kleine overtredingen voordat hij een punt veiligstelde met een geweldige late volley. Wat een moment”, luidde de beoordeling.

Ook Chronicle Live waardeerde zijn optreden met een 8: “Hij kwam erin voor Isidor en zorgde voor meer fysieke aanwezigheid voorin. Maakte een geweldige late gelijkmaker.” Brobbey zelf bleef bescheiden over zijn heldenrol. Bij Sky Sports vertelde hij: “De manager zei dat ik belangrijk moest zijn en hopelijk zou scoren. Het was een lange bal die werd doorgekopt. Daarna stond ik op de goede plek.”

Het laatste Ajax Nieuws Brian Brobbey
