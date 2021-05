Geschreven door Jessica Westdijk 15 mei 2021 om 15:05

Het zou zomaar kunnen dat Brian Brobbey na de zomer toch nog het Ajax-shirt draagt. De spits tekende een tijdje geleden bij RB Leipzig, maar de situatie is inmiddels compleet veranderd. De trainer en technisch directeur van de Duitse club vertrekken deze zomer.

Ten Hag gaf al aan dat hij het wel zou zien zitten om Brobbey direct terug te kopen. Ook Mike Verweij vindt dat een logische optie, zo vertelt hij in de podcast van De Telegraaf. “Zeker als je weet dat Brobbey bij Overmars heeft aangegeven dat hij liever niet meer naar Leipzig gaat. Je kunt zeggen dat het belachelijk is om geld te betalen voor een speler die zelf opgeleid is, maar Ajax krijgt er nu helemaal niks voor.”

Ajax zal dan wel een transfersom op tafel moeten leggen, want in principe ligt Brobbey de komende jaren vast in Leipzig. Toch zou Ajax dat moeten doen, zo stelt Verweij: “Als je hem voor zeven miljoen – daarover wordt gesproken – terugkoopt en je kunt hem voor een De Ligt- of De Jong-prijs verkopen, dan heb je een hele goede koop gedaan.”

Bovendien is de onderhandelingspositie van Ajax ten opzichte van Brobbey zelf nu een stuk sterker: als de spits zelf graag in Amsterdam wil blijven, zal het tot een compromis moeten komen. In Duitsland zou hij naar verluidt 4 miljoen euro netto kunnen verdienen, een bedrag dat Ajax hem uiteraard niet gaat bieden. “Ajax bood hem één miljoen bruto, maar zijn zaakwaarnemer wilde voor hem anderhalf miljoen per jaar. Daarop liep het stuk tussen Ajax en Brobbey. Hij zal terug moeten van vier miljoen netto naar één tot anderhalf miljoen bruto.”