Geschreven door Kevin Ligtvoet 19 feb 2021 om 22:02

Brian Brobbey scoorde afgelopen donderdag de winnende 1-2 tegen Lille toen hij van de bank af kwam, waardoor Ajax een uitstekende uitgangspositie heeft voor de return van volgende week. Na de gelijkmaker van Tadic uit een strafschop kon hij de bal net onder de doelman heen schuiven voor de overwinning.

Zelf vond hij het ook wel een aardige invalbeurt: ‘Het is een invalbeurt om van te dromen. Ten Hag zei voor ik het veld in kwam dat ik gewoon mijn ding moest doen en vol gas moest geven. Dit deed ik en het was een heerlijk doelpunt.’

De verslaggever van ESPN had zelf niet verwacht dat de 19-jarige spits zou invallen, zelf keek de aanvaller er niet van op: ‘Ik denk dat de trainer gewoon vertrouwen in mij heeft, en zolang ik het Ajax-shirt draag geef ik 100%. Zo is dat gewoon.’