Geschreven door Idse Geurts 16 feb 2022 om 11:02

Brian Brobbey hoopt begin maart zijn rentree bij Ajax te maken. Dit meldt AjaxShowtime. De jonge spits liep in januari tegen PSV (1-2 winst) een knieblessure op. Sindsdien is Brobbey uit de roulatie. Het herstel van de aanvaller verloopt echter voorspoedig, waardoor de aankomende bekerwedstrijd tegen AZ haalbaar moet zijn. Deze wedstrijd vindt plaats op 2 maart.

De komende twee weken moet de spits dus nog hard werken aan zijn herstel. Brobbey zijn knie lijkt goed te herstellen, maar Brobbey ervaart nog wel pijn wanneer hij de bal speelt met de binnenkant van zijn voet. Hopelijk kan de jonge spits snel pijnvrij spelen.

Afgelopen transferperiode keerde Brobbey terug bij Ajax. De aanvaller vertrok eerder nog naar RB Leipzig, maar dit avontuur pakte uiteindelijk niet goed uit. Inmiddels is Brobbey dus via een huurconstructie weer terug bij Ajax. In zijn eerste twee wedstrijden maakte de Nederlander gelijk veel indruk. Tegen FC Twente wist Brobbey twee keer het net te vinden en ook tegen PSV scoorde de spits. Direct na de goal moest Brobbey echter het veld verlaten. Hopelijk keert Brobbey inderdaad snel terug en kunnen we genieten van nog meer goals.