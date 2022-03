Geschreven door Idse Geurts 24 mrt 2022 om 09:03

Brian Brobbey hoopt dat hij een definitieve transfer naar Ajax kan maken. Dit meldt de spits in een interview tegenover De Telegraaf. Op dit moment wordt nog Brobbey gehuurd van RB Leipzig, maar binnen Ajax is al vaker de wens uitgesproken om de spits definitief in te lijven. Ook Brobbey staat hier dus voor open.

“Als het aan mij ligt, speel ik volgend seizoen voor Ajax. Honderd procent”, stelt Brobbey. “Ik ben nog niet klaar in Amsterdam. Het zou geweldig zijn als Ajax mij kan terugkopen”, spreekt de spits zijn wens uit. Aan het einde van vorig seizoen wilde Brobbey echter het tegenovergestelde. De talentvolle aanvaller kon zijn contract bij Ajax verlengen, maar toch koos Brobbey voor een transfervrij vertrek naar RB Leipzig. Bij de Duitse club kwam Brobbey echter niet uit de verf. Hierdoor besloot Ajax in januari de aanvaller via een huurconstructie terug te halen. Deze terugkeer bevalt Brobbey goed. “Toen pas kwam ik erachter hoezeer ik de club, de jongens en de sfeer had gemist”, besluit Brobbey.

De spits kende ook een goede start bij zijn rentree in Amsterdam. In zijn eerste vier wedstrijden wist de spits al drie keer het net te vinden. Hierna raakte Brobbey echter gelijk geblesseerd aan zijn knie. Men verwacht dat de aanvaller in de komende weken weer terug op het veld kan staan.