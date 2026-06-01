2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Brobbey hoopt op herstel: "Ajax is en blijft altijd in m’n hart"

Brian Brobbey bij Oranje Foto: © BSR Agency

Brian Brobbey blijft Ajax op de voet volgen en heeft er vertrouwen in dat de club snel weer de weg omhoog kan vinden. De spits van Sunderland kijkt bovendien met een goed gevoel terug op zijn laatste periode in Amsterdam.

"Nee, nee, zeker niet, Ajax is en blijft altijd in m’n hart", vertelt Brobbey aan Voetbal International. Ondanks het moeizame seizoen van de Amsterdammers probeert hij nog altijd zoveel mogelijk wedstrijden te volgen. "Ik probeer nog altijd alle wedstrijden te kijken, op m’n iPad. Het is geen makkelijk seizoen geweest, het is niet leuk om Ajax zo te zien, eerlijk gezegd. Vervelend."

Toch heeft de oud-spits vertrouwen in de toekomst van zijn voormalige club. "Maar ik denk dat het wel goed komt, ze hebben een nieuwe technisch directeur (Jordi Cruijff, red.) gehaald en er komt ook een nieuwe trainer, zag ik voorbij komen. Dus hopelijk komt het goed."

Brobbey kijkt daarnaast positief terug op zijn eigen laatste seizoen bij Ajax, ondanks dat de doelpuntenproductie tegenviel. "Het waren niet veel doelpunten, maar andere dingen, zoals de bal vasthouden en het team helpen, gingen wel goed."

Daarbij speelde trainer Francesco Farioli volgens hem een belangrijke rol. "Farioli zei dat ik altijd door moest gaan en dat ik in zijn ogen heel belangrijk was. Dat heb ik meegenomen uit dat jaar, dat ik altijd door moet blijven gaan. Want hij stelde me toch altijd weer op."

De aanvaller voelde zich gewaardeerd door zijn trainer, ook in een seizoen waarin het niet altijd liep zoals gehoopt. "Het was niet het seizoen dat ik gehoopt had bij Ajax, maar hij vond me belangrijk en zag wat ik deed voor het team. Dus ik kijk er eigenlijk wel goed op terug."

Na de gewonnen play-offfinale tegen FC Utrecht plaatste Ajax zich voor de voorrondes van de Conference League. Brobbey had gehoopt dat zijn oude club een ticket voor de Europa League zou bemachtigen, zodat een weerzien mogelijk was geweest. "Ik had eigenlijk gehoopt dat Ajax ook de Europa League zou halen, zodat we misschien tegen ze konden spelen. Dat was leuk geweest, om weer naar de Johan Cruijff Arena te komen, maar ja, helaas."

