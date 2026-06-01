Brobbey hoopt op herstel: "Ajax is en blijft altijd in m’n hart"
Brian Brobbey blijft Ajax op de voet volgen en heeft er vertrouwen in dat de club snel weer de weg omhoog kan vinden. De spits van Sunderland kijkt bovendien met een goed gevoel terug op zijn laatste periode in Amsterdam.
"Nee, nee, zeker niet, Ajax is en blijft altijd in m’n hart", vertelt Brobbey aan Voetbal International. Ondanks het moeizame seizoen van de Amsterdammers probeert hij nog altijd zoveel mogelijk wedstrijden te volgen. "Ik probeer nog altijd alle wedstrijden te kijken, op m’n iPad. Het is geen makkelijk seizoen geweest, het is niet leuk om Ajax zo te zien, eerlijk gezegd. Vervelend."
Toch heeft de oud-spits vertrouwen in de toekomst van zijn voormalige club. "Maar ik denk dat het wel goed komt, ze hebben een nieuwe technisch directeur (Jordi Cruijff, red.) gehaald en er komt ook een nieuwe trainer, zag ik voorbij komen. Dus hopelijk komt het goed."
Brobbey kijkt daarnaast positief terug op zijn eigen laatste seizoen bij Ajax, ondanks dat de doelpuntenproductie tegenviel. "Het waren niet veel doelpunten, maar andere dingen, zoals de bal vasthouden en het team helpen, gingen wel goed."
Daarbij speelde trainer Francesco Farioli volgens hem een belangrijke rol. "Farioli zei dat ik altijd door moest gaan en dat ik in zijn ogen heel belangrijk was. Dat heb ik meegenomen uit dat jaar, dat ik altijd door moet blijven gaan. Want hij stelde me toch altijd weer op."
De aanvaller voelde zich gewaardeerd door zijn trainer, ook in een seizoen waarin het niet altijd liep zoals gehoopt. "Het was niet het seizoen dat ik gehoopt had bij Ajax, maar hij vond me belangrijk en zag wat ik deed voor het team. Dus ik kijk er eigenlijk wel goed op terug."
Na de gewonnen play-offfinale tegen FC Utrecht plaatste Ajax zich voor de voorrondes van de Conference League. Brobbey had gehoopt dat zijn oude club een ticket voor de Europa League zou bemachtigen, zodat een weerzien mogelijk was geweest. "Ik had eigenlijk gehoopt dat Ajax ook de Europa League zou halen, zodat we misschien tegen ze konden spelen. Dat was leuk geweest, om weer naar de Johan Cruijff Arena te komen, maar ja, helaas."
Brobbey hoopt op herstel: "Ajax is en blijft altijd in m’n hart"
'Slecht nieuws voor Ajax: transferwaarde Sutalo neemt verder af'
Wesley Sneijder hard voor Ajacied: "Ik kan dat niet begrijpen"
Koeman over Johan Cruijff Arena of De Kuip: "Qua voetbalsfeer..."
'Ajax wil spitsen ophalen bij AZ': "Hij is wel een sensatie"
'Míchel kan getalenteerde middenvelder meenemen naar Ajax'
'Ajax dichterbij dan ooit bij komst vleugelflitser FC Barcelona'
Ronald de Boer doet privéonthulling: "Laat een litteken achter"
Bazoer naar WK, maar niet met Oranje: "Hecht geen waarde aan kritiek"
VI-journalist ziet Ajax-trainer tekenen: "Op heel korte termijn"
Ajax-speler krijgt lof: "Kan Virgil van Dijk opvolgen in Oranje"
Mika Godts en Ajax-huurling halen Team van het Seizoen van ESPN
'Ajax weet waar het aan toe is en weet marktwaarde Youri Baas'
Anco Jansen tipt Ajax: "Alles doen om hem te halen. Echt alles"
'Ajax kan Kaplan met een flink verlies verkopen na interesse'
'Ajax denkt aan de komst van zeer groot talent van Fenerbahçe'
'Ajax krijgt serieuze concurrentie in strijd om Dani Ceballos'
'Oscar Gloukh ziet transferwaarde afnemen na eerste seizoen Ajax'
Opvallend idee: "Ik zou Tadic altijd als assistent-trainer halen"
Maduro over zoektocht naar trainer: "Ik denk dat hij dat wel kan"
Oud-Ajacied Bazoer eerlijk over carrière: "Ik heb veel meegemaakt"
Ajax-jeugdspeler verlaat club en tekent bij Eredivisie-ploeg
Ajax-supportersclub: "Indien het gebeurt, beraden we ons op acties"
'Ajax legt concreet aanbod neer voor Wolfsburg-smaakmaker'
Rafael van der Vaart looft zijn zoon: "Hij geeft elke dag alles"
Verweij merkt op: "Hij neemt daar geen genoegen mee bij Ajax"
VI-duo laakt Ajax-topkandidaat: "Waanzin, klinkklare onzin"
Weghorst krijgt lof: "Volkomen logisch dat Koeman hem meeneemt"
'Ajax-F-side en druk op oud-bestuurders: nieuwe details onthuld'
Ajax bijna bovenaan in ranglijst eigen jeugdspelers in hoofdmacht