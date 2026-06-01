Brobbey hoopt op herstel: "Ajax is en blijft altijd in m’n hart"

Brian Brobbey blijft Ajax op de voet volgen en heeft er vertrouwen in dat de club snel weer de weg omhoog kan vinden. De spits van Sunderland kijkt bovendien met een goed gevoel terug op zijn laatste periode in Amsterdam.

"Nee, nee, zeker niet, Ajax is en blijft altijd in m’n hart", vertelt Brobbey aan Voetbal International. Ondanks het moeizame seizoen van de Amsterdammers probeert hij nog altijd zoveel mogelijk wedstrijden te volgen. "Ik probeer nog altijd alle wedstrijden te kijken, op m’n iPad. Het is geen makkelijk seizoen geweest, het is niet leuk om Ajax zo te zien, eerlijk gezegd. Vervelend."

Toch heeft de oud-spits vertrouwen in de toekomst van zijn voormalige club. "Maar ik denk dat het wel goed komt, ze hebben een nieuwe technisch directeur (Jordi Cruijff, red.) gehaald en er komt ook een nieuwe trainer, zag ik voorbij komen. Dus hopelijk komt het goed."

Brobbey kijkt daarnaast positief terug op zijn eigen laatste seizoen bij Ajax, ondanks dat de doelpuntenproductie tegenviel. "Het waren niet veel doelpunten, maar andere dingen, zoals de bal vasthouden en het team helpen, gingen wel goed."

Daarbij speelde trainer Francesco Farioli volgens hem een belangrijke rol. "Farioli zei dat ik altijd door moest gaan en dat ik in zijn ogen heel belangrijk was. Dat heb ik meegenomen uit dat jaar, dat ik altijd door moet blijven gaan. Want hij stelde me toch altijd weer op."