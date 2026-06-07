Brobbey in basis op WK? "Ik zou hem naast Donyell Malen zetten"

Theo Janssen acht Memphis Depay niet goed genoeg om als aanvalsleider van het Nederlands elftal aan het WK te beginnen. De amateurtrainer en analist schuift in De Oranjezomer zijn ideale voorhoede van Oranje naar voren.

"Memphis is een belangrijke speler. De belangrijkste speler qua goals maken voor het Nederlands elftal. Maar als ik een opstelling zou maken, staat Memphis er niet in", vindt Janssen tegenover De Oranjezomer. "Ik zou Brian Brobbey naast Donyell Malen zetten. Met Cody Gakpo eronder".

Hij vindt dan ook dat Koeman zijn systeem aan moet passen. "Ik zou wat anders spelen, een ander systeem. Omdat je bij Nederland ziet dat het voetballend toch niet geweldig is. Tegen Algerije was het nog ok qua kansen creëren."

Wel vindt hij de 0-1 nederlaag niet best. "Dat geeft geen goed gevoel richting het WK. Die wedstrijd kun je voor lief nemen. Volgens mij zijn er twaalf wissels gepleegd. Bijna iedereen heeft gespeeld. Dat is sowieso al bijzonder."