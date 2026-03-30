'Brobbey in basis Oranje': "Weghorst zal de WK-selectie halen"
Het Nederlands elftal speelt dinsdagavond een oefeninterland tegen Ecuador. Na de zege op Noorwegen kiest bondscoach Ronald Koeman waarschijnlijk voor wat andere namen.
Tegen Noorwegen begon Donyell Malen in de punt van de aanval. Brian Brobbey loste de spits van AS Roma na zo'n zeventig minuten spelen af, terwijl ook Ajax-spits Wout Weghorst tien minuten voor tijd nog werd gebracht.
NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg verwacht flink wat wijzigingen bij Oranje. Brobbey begint volgens hem aan de aftrap. "Van hem weten we eigenlijk al zeker dat hij dinsdag in de basis begint", vertelt Stekelenburg in een item van de NOS.
Bart Vlietstra, journalist bij de Volkskrant, heeft dezelfde verwachting. "Brian Brobbey zal tegen Ecuador vermoedelijk basisspeler zijn. Brobbey wordt gewaardeerd als aanspeelpunt en man van de beslissende goals bij Sunderland", aldus Vlietstra, die ook nieuws heeft over Weghorst.
"Brobbey oogt op zijn 24ste eindelijk echt topfit. Bizar eigenlijk dat het zolang heeft geduurd. Maar ja, de spoeling is dun in de spits. Zelfs Wout Weghorst zal, ondanks een kwakkelseizoen bij Ajax, de WK-selectie wel halen", besluit hij.
VIDEO | Ryan Babel schittert in datingshow: "Ik ben bouwvakker"
Weghorst spreekt Oranje-kleedkamer toe: "Nooit durven dromen"
Kees Smit in Oranje: "Koeman kan beter Sean Steur meenemen"
Wim Kieft wijst naar Ajacied: "Dat stemt niet per se vrolijk"
Brobbey eerste spits op het WK? "Hij speelde zó ongelooflijk goed"
Mikautadze blijft scoren en nadert record van Shota Arveladze
Sjaak Swart met transferadvies: "Zou een goede voor Ajax zijn"
Kik Pierie stopte: "Daardoor ben ik mijn spelplezier verloren"
Van de Beek: "Kon niet echt afscheid nemen van het Ajax-publiek"
Anthony Correia geschikt voor Ajax? "Daar is hij zeker klaar voor"
Janse twijfelt over Ajax-terugkeer: "Of ik die strijd aan wil gaan..."
Ajax serieuze optie voor Mats Rots? "Daar ben je wel mee bezig"
John van 't Schip met bijzondere anekdote: "En jij ook 500 boete!"
Oud-Ajax keeper Benjamin van Leer verliest ongeboren zoon
Ajax-talenten laten zich zien bij interlands van nationale teams
"Weghorst heeft in de Klassieker alleen maar op zijn rug gelegen"
Bouwman onthult: "Zegt niet vaak iets over dat ik bij Ajax speel"
"Ajax heeft misschien wel het meeste baat als hij geblesseerd blijft"
'Ajax ontsnapt aan miskoop: Target worstelt bij nieuwe werkgever'
Van de Beek blikt terug op Ajax-debuut: "Die momenten vergeet je niet"
Verweij: "Niet in vorm, maar wie weet bezorgt hij Ajax de 2e plaats"
Mika Godts maakt indruk bij Belgisch debuut: "Viel complexloos in"
Bos: "Wie zegt dat hij Wout Weghorst heeft ontdekt, die lult"
"Wesley Sneijder zei: Straks tik ik jou helemaal gek, lange lul"
Verweij over Ajax-blessure: "Hij heeft een lichte beschadiging"
'Oud-Ajax-flop mag gratis weg; Spaanse en Italiaanse interesse'
Kees Jansma looft oud-Ajax-trainer: "Hij is de allerbeste geweest"
PSV-supporters krijgen kritiek: "Heb ze zien juichen voor Ajax"
Brobbey stelt doel bij Nederlands elftal: "Dat zou heel mooi zijn"