2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
'Brobbey in basis Oranje': "Weghorst zal de WK-selectie halen"

Bjorn
Wout Weghorst in het Nederlands elftal
Wout Weghorst in het Nederlands elftal

Het Nederlands elftal speelt dinsdagavond een oefeninterland tegen Ecuador. Na de zege op Noorwegen kiest bondscoach Ronald Koeman waarschijnlijk voor wat andere namen.

Tegen Noorwegen begon Donyell Malen in de punt van de aanval. Brian Brobbey loste de spits van AS Roma na zo'n zeventig minuten spelen af, terwijl ook Ajax-spits Wout Weghorst tien minuten voor tijd nog werd gebracht.

NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg verwacht flink wat wijzigingen bij Oranje. Brobbey begint volgens hem aan de aftrap. "Van hem weten we eigenlijk al zeker dat hij dinsdag in de basis begint", vertelt Stekelenburg in een item van de NOS.

Bart Vlietstra, journalist bij de Volkskrant, heeft dezelfde verwachting. "Brian Brobbey zal tegen Ecuador vermoedelijk basisspeler zijn. Brobbey wordt gewaardeerd als aanspeelpunt en man van de beslissende goals bij Sunderland", aldus Vlietstra, die ook nieuws heeft over Weghorst.

"Brobbey oogt op zijn 24ste eindelijk echt topfit. Bizar eigenlijk dat het zolang heeft geduurd. Maar ja, de spoeling is dun in de spits. Zelfs Wout Weghorst zal, ondanks een kwakkelseizoen bij Ajax, de WK-selectie wel halen", besluit hij.

