Brobbey in Oranje-basis? "Daarin kan hij heel belangrijk zijn"

Anwar El Ghazi zou het aanvallende deel van het Nederlands elftal anders invullen dan bondscoach Ronald Koeman. De voormalig Oranje-international kiest in zijn ideale opstelling voor Brian Brobbey, Donyell Malen en Crysencio Summerville. Voor Cody Gakpo en Memphis Depay is daardoor geen plek in zijn basiself.

Op de rechterflank ziet El Ghazi geen enkele reden om te twijfelen aan Malen. "Voor mij bestaat er geen twijfel: hier moet Donyell Malen staan", zegt hij tegen De Telegraaf. "Vanuit Saoedi-Arabië volg ik het Europese voetbal – en dan met name de Premier League – nog op de voet. En ik vond het raar dat Aston Villa zo’n ontzettend goede speler als Donyell aan AS Roma verhuurde."

El Ghazi vervolgt: "Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik Malen in het Nederlands elftal beter vind als hij erin komt. Hij is in mijn optiek de ideale invaller. Maar als ik de bondscoach was, zou ik hem nu altijd opstellen, want hij steekt het best in zijn vel van alle spelers van Oranje, denk ik. Bij AS Roma heeft hij laten zien dat hij in bloedvorm is."