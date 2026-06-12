Brobbey in Oranje-basis? "Daarin kan hij heel belangrijk zijn"
Anwar El Ghazi zou het aanvallende deel van het Nederlands elftal anders invullen dan bondscoach Ronald Koeman. De voormalig Oranje-international kiest in zijn ideale opstelling voor Brian Brobbey, Donyell Malen en Crysencio Summerville. Voor Cody Gakpo en Memphis Depay is daardoor geen plek in zijn basiself.
Op de rechterflank ziet El Ghazi geen enkele reden om te twijfelen aan Malen. "Voor mij bestaat er geen twijfel: hier moet Donyell Malen staan", zegt hij tegen De Telegraaf. "Vanuit Saoedi-Arabië volg ik het Europese voetbal – en dan met name de Premier League – nog op de voet. En ik vond het raar dat Aston Villa zo’n ontzettend goede speler als Donyell aan AS Roma verhuurde."
El Ghazi vervolgt: "Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik Malen in het Nederlands elftal beter vind als hij erin komt. Hij is in mijn optiek de ideale invaller. Maar als ik de bondscoach was, zou ik hem nu altijd opstellen, want hij steekt het best in zijn vel van alle spelers van Oranje, denk ik. Bij AS Roma heeft hij laten zien dat hij in bloedvorm is."
In de punt van de aanval kiest El Ghazi voor Brobbey. Volgens hem kan de oud-Ajacied een belangrijke rol vervullen voor het elftal. "Mijn nummer 9 is Brian Brobbey. En dat zeg ik niet alleen omdat ik vind dat hij met zijn manier van spelen heel belangrijk kan zijn voor Nederland of omdat hij zich met zijn granieten lijf in de fysiek sterke Premier League ongelooflijk knap staande heeft gehouden, maar ook ter bescherming van Memphis Depay."
"Diens statistieken in Oranje zijn met 55 doelpunten en 36 assists verbluffend. En ik vind dat hij door de pers en de fans wordt ondergewaardeerd." Op de linkerflank geeft El Ghazi verrassend genoeg de voorkeur aan Summerville boven Gakpo. "Eerlijk is eerlijk, hij heeft bij Liverpool op zijn zachtst gezegd niet zijn beste seizoen ooit achter de rug."
"Daarom zou ik in eerste instantie de voorkeur geven aan Summerville. Ik zeg niet dat Summerville alle wedstrijden moet spelen. Sterker nog, ik denk dat het goed is om te kijken of hij de revelatie van het WK kan worden. Lukt dat niet, dan kan Koeman altijd nog terugvallen op Gakpo", aldus El Ghazi.
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