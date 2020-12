Geschreven door Jordi Smit 03 dec 2020 om 12:12

© Proshots

Brian Brobbey behoort tot de grootste talenten van Ajax. De centrumspits werkt momenteel vooral zijn wedstrijden af bij Jong Ajax, maar in de toekomst hoopt hij snel bij het eerste elftal aan te sluiten.

Hoewel de aanvaller zeker lichamelijk klaar lijkt voor het grote werk, snapt Brobbey dat hij op zijn beurt moet wachten. “Lassina (Traoré, red.) is ook gewoon goed bezig, maar ik ga er vanuit dat ik mijn kansen ga krijgen als ik mijn ding blijf doen. De trainers zeggen dat ik goed bezig ben en ik moet zorgen dat ik er klaar voor ben als het zover is”, zo vertelt hij aan Voetbalzone. Brobbey weet goed waar zijn kwaliteiten liggen. “Ik kan ervoor zorgen dat de rest van het team voorin aan kan sluiten en ben daarnaast ook gevaarlijk in de diepte. Wel moet ik nog werken aan mijn kopballen en ik wil graag handiger worden in de kleine ruimtes. Dat kan nog beter, maar ook nu kan ik mijn eigen kansen creëren en afmaken.”

Tegen Fortuna Sittard maakte Brobbey zijn debuut voor Ajax 1 en wist hij direct een doelpunt te maken. Voorlopig lijkt de voetballer zich echter te moeten concentreren op zijn prestaties bij Jong Ajax, dat op de elfde plaats in de competitie staat. “Uiteindelijk hoop ik dat we met Jong Ajax kampioen kunnen worden en het zou ook mooi zijn om een bijdrage te leveren aan de titel met het eerste. Misschien kan ik daar ook nog wat meer goaltjes meepikken.”