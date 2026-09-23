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Brobbey is slimmer geworden: "Bij Ajax was hij al na een uur op"

Niek
Brian Brobbey werkt zich in het zweet in Zeist
Brian Brobbey werkt zich in het zweet in Zeist Foto: © Pro Shots

Het Nederlands elftal neemt het donderdagavond op tegen Duitsland en de kans is groot dat voormalig Ajax-speler Brian Brobbey in de basis begint. Patrick Woerst, die als 'scancoach' werkt bij zijn eigen bedrijf Vantage, is vol lof over de ontwikkeling van de spits van Sunderland. 

“Brian is niet per se fitter of sterker geworden”, vertelt hij op de website van ESPN. “Mensen zien het als extra fitheid - of dat hij sterker of volwassener is - maar hij is ook veel efficiënter gaan spelen. Zo komt hij veel minder in duels. Als hij een bal aannam, was dat in zijn Ajax-periode heel vaak vanuit stilstand. Dan stopte hij de bal en ging hij hangen. Dan kom je in een gevecht, want die verdedigers pakken jou vast en je gaat hangen en worstelen", legt Woerst uit.

"Dat kost iedere keer heel veel kracht", beseft hij. “Bij Ajax had hij ik-weet-niet-hoeveel grondduels. Dus op een gegeven moment was hij al na een uur op. Dat heeft hij nu niet, want hij heeft minder duels. Hij is vooral slimmer gaan spelen. Dat heeft effect op zijn energie", aldus Woerts, die meerdere keren per maand met de Oranje-international afspreekt om de beelden van zijn wedstrijden te analyseren. 

“Zijn aanname is nu bijvoorbeeld in beweging, waardoor hij van de tegenstander afdribbelt en losstaat”, vervolgt hij. "Dan speelt hij de bal af en gaat hij weer positie kiezen. Of hij laat hem in één keer vallen en loopt door. Hij komt daardoor minder in die grondgevechten en dat kost dus minder energie. Daardoor lijkt het alsof hij fitter is. Natuurlijk kan hij het langer volhouden: het kost hem simpelweg minder energie", stelt Woerts. 

Ook in het positie kiezen voor de goal zit veel verbetering. “Daar hebben we het afgelopen jaar heel gericht aan gewerkt samen: dat je juist in de rug van die tegenstanders gaat bewegen en zorgt dat die tegenstander jou niet kan aanraken", vertelt hij. "Dan raak je niet in dat fysieke duel verwikkeld. Dat kost minder energie en dan ziet het er ineens heel simpel uit. Dan heeft hij intikkers", constateert Woerts, die ziet dat Brobbey ook veel slimmer is geworden. 

"Brian gebruikt de eye-scan heel vaak. Zonder dat zijn hoofd beweegt, pakt hij met zijn ogen toch informatie links en rechts van hem. Als hij de bal krijgt, weet hij daardoor al waar eventueel ruimte is om mee te spelen of waar zijn medespelers zich bevinden. En daardoor kan je snel handelen", doseert hij. "Brian staat veel vaker los. Daardoor kunnen tegenstanders minder aan hem hangen, handelt hij sneller doordat hij ziet wat de situatie vraagt en houdt hij meer energie over. Zijn fysiek was natuurlijk altijd al een wapen; hij gebruikt dat wapen nu gewoon veel slimmer", besluit Woerst over de voormalig Ajacied. 

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