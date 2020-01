Geschreven door Jessica Westdijk 30 jan 2020 om 19:01

Volgens Sports World Ghana staat Brian Brobbey – die Ghanese roots heeft – voor een droomtransfer. De jonge spits zou in de belangstelling staan van Real Madrid.

In Spanje wordt het nieuws in ieder geval ook opgepikt door Mundo Deportivo. Brobbey zou de beloftenploeg van Real moeten versterken, in eerste instantie op huurbasis, met een optie tot koop. Het beloftenelftal van Real Madrid speelt in de Segunda Divison B, op het derde niveau van Spanje.

Brobbey was er dit seizoen een tijdje uit met een blessure, maar speelt bij Ajax vooral in Jong Ajax. De 17-jarige spits kwam in 10 duels tot nu toe 5 keer tot scoren. Zijn contract in Amsterdam loopt nog tot medio 2021 door.