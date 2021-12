Geschreven door Idse Geurts 21 dec 2021 om 11:12

Gisteren kwam al het nieuws naar buiten dat Brian Brobbey hoogstwaarschijnlijk terugkeert bij Ajax. Deze ochtend lijkt het alsof de situatie in een stroomversnelling terecht is gekomen. Ajax en RB Leipzig zouden vrijwel volledig akkoord zijn over een transfer van de spits. Volgens meerdere bronnen is Brobbey zelfs al aangekomen in Amsterdam. Ook zou Brobbey gistermiddag al afscheid hebben genomen van zijn ploeggenoten bij RB Leipzig. Echter, de deal met RB Leipzig lijkt wel om een huurconstructie te gaan. Volgens De Telegraaf heeft Ajax ook geen optie tot koop bedongen bij de onderhandelingen.

Voor zowel Ajax als Brobbey lijkt de transfer een goede uitkomst. Ajax zoekt al enige tijd naar een stand-in voor Sébastien Haller. Zeker, nu de Ivoriaanse spits waarschijnlijk in januari actief zal zijn in de Afrika Cup. Hierdoor moet Ajax de spits lange tijd missen. Brobbey is hierdoor een perfecte vervanger. Hierdoor krijgt de jonge spits ook weer kans op speelminuten. Sinds zijn vertrek naar RB Leipzig deze zomer, heeft Brobbey niet veel wedstrijden kunnen spelen. Een tijdelijke overstap naar Ajax zou dus goed kunnen uitpakken.

Hopelijk weet Marc Overmars toch nog een optie tot koop te regelen bij de huurovereenkomst. Als Brobbey straks de doelpunten aaneenrijgt, is een permanente overname een goede zet.