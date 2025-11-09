AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Brobbey kent droominvalbeurt: "Ik heb op deze goal gewacht"

Thomas
bron: BBC
Brian Brobbey
Brian Brobbey Foto: © Pro Shots

Brian Brobbey beleefde zaterdagavond een onvergetelijk moment in het Stadium of Light. De spits van Sunderland en tevens oud-Ajacied, zorgde in de slotminuten tegen Arsenal voor zijn allereerste doelpunt in de Premier League. En wat voor één: met een acrobatische volley sleepte hij een punt uit het vuur tegen de koploper.

Sunderland kwam in de eerste helft op voorsprong via Daniel Ballard, maar zag die marge na rust verdwijnen door goals van Bukayo Saka en Leandro Trossard. Net toen Arsenal de drie punten al leek binnen te hebben, dook Brobbey op. Hij reageerde alert op een doorkopbal van Ballard en werkte de 2-2 binnen.

"Daniel had een geweldige kopbal, ik stond op de goede plek", blijft Brobbey tegenover de BBC ietwat bescheiden over zijn treffer, die hij uitbundig vierde. "Er kwamen veel emoties los", beaamt de spits. "Ik heb op deze goal gewacht. Nu krijg ik hem eindelijk, dus ik ben zó blij."De sfeer in het stadion maakte alles compleet. "Zo’n geluid heb ik nog nooit gehoord", bezweert de spits.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Ron Jans

Ron Jans komt met duidelijk signaal: "Complimenten aan hem"

0
Wout Weghorst

Weghorst kende 'rotweek': "Voelt als een persoonlijke nederlaag"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Brian Brobbey
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Derksen verklapt: "Zij was eerste grote liefde van Johan Cruijff"

0
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 FC Twente 12 2 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd