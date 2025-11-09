Brobbey kent droominvalbeurt: "Ik heb op deze goal gewacht"

Brian Brobbey beleefde zaterdagavond een onvergetelijk moment in het Stadium of Light. De spits van Sunderland en tevens oud-Ajacied, zorgde in de slotminuten tegen Arsenal voor zijn allereerste doelpunt in de Premier League. En wat voor één: met een acrobatische volley sleepte hij een punt uit het vuur tegen de koploper.

Sunderland kwam in de eerste helft op voorsprong via Daniel Ballard, maar zag die marge na rust verdwijnen door goals van Bukayo Saka en Leandro Trossard. Net toen Arsenal de drie punten al leek binnen te hebben, dook Brobbey op. Hij reageerde alert op een doorkopbal van Ballard en werkte de 2-2 binnen.

"Daniel had een geweldige kopbal, ik stond op de goede plek", blijft Brobbey tegenover de BBC ietwat bescheiden over zijn treffer, die hij uitbundig vierde. "Er kwamen veel emoties los", beaamt de spits. "Ik heb op deze goal gewacht. Nu krijg ik hem eindelijk, dus ik ben zó blij."De sfeer in het stadion maakte alles compleet. "Zo’n geluid heb ik nog nooit gehoord", bezweert de spits.