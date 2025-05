Brobbey komt goed weg: "Dan moet hij eigenlijk een kaart geven"

Nijhuis is een van de minst strenge scheidsrechters in de Eredivisie en geeft gemiddeld nog geen twee gele kaarten per wedstrijd. In de podcast KieftJansenEgmondGijp wordt de stijl van de scheidsrechter maandag uitgebreid besproken.

"Bij Bas heb ik het idee dat het een wedstrijd op zich aan het worden is", vertelt René van der Gijp. "Hij wordt aangesteld voor FC Utrecht – Ajax (4-0 op 20 april, red.) en krijgt de hele week van iedereen te horen dat het een moeilijke wedstrijd is, omdat het altijd beladen is. Bas denkt dan: ik ga geen gele kaarten geven en zo weinig mogelijk fluiten. Dus wat gebeurt er in de vijfde minuut? Dan moet hij eigenlijk een kaart geven aan Brobbey, maar doet hij het niet."

Van der Gijp doelt daarmee op een tackle van Brobbey op Mike van der Hoorn. Daar kreeg de spits geen kaart voor. "Dan ontspoort het een beetje. Bij de tweede overtreding denkt hij dan: hier kan ik nu ook geen geel voor geven. Hij maakt het zichzelf moeilijk. Hij is erin gaan geloven dat hij iedere wedstrijd een wedstrijd moet laten worden. Dan heb je Johan Derksen die telkens zegt: 'Bas, dat jij niet álles fluit, is onbegrijpelijk.'"

Michel van Egmond vindt Nijhuis bijzonder ijdel. "Hoe komt het dat mensen die in principe op de wereld zijn gezet om een bijrol te spelen – van Frans Derks tot aan deze artiest – toch allemaal de spotlights willen zoeken? Hoe ze het ook doen: door geen kaarten te geven of juist heel veel kaarten te geven, of andere rare dingen."

"Het is natuurlijk nooit handig om af te gaan op de complimenten die Johan Derksen week in, week uit geeft", zegt Wim Kieft over de kwestie. "Als Johan morgen een verkeersboete krijgt op de A1, slacht hij hem aan alle kanten af. Dat is dus niet zo slim van Bas." Van Egmond verklaart: "Een compliment van Derksen voelt waarschijnlijk zo lekker, dat je daar niet tegen bestand bent. Terwijl je weet dat je vroeg of laat de hakbijl op je nek krijgt."