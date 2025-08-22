Brobbey krijgt advies: "Daar wil je niet dood gevonden worden"

Brobbey staat wel open voor een vertrek bij Ajax, maar Driessen denkt dat de aanvaller niet te ver weg moet gaan. "Daar gaat hij aan onderdoor. Het is een jongen die gewoon dicht bij zijn familie moet zijn, dicht bij Amsterdam. Hoe dichter bij, hoe beter", stelt de journalist in Kick-off van de Telegraaf. "Ik kan me voorstellen dat dat echt wel meespeelt bij hem. Hij verpieterde bij Leipzig, hetzelfde gaat gebeuren bij Rennes."

De geïnteresseerde Franse clubs zijn volgens Driessen geen fijne bestemming. "Daar wil je gewoon niet dood gevonden worden", stelt hij over Rennes. "En Lille... We zijn er een paar keer geweest, met Ajax onder andere, daar wordt je ook niet blij van. Ik denk dat de omstandigheden heel belangrijk zijn voor Brobbey. Of hij dit drama-seizoen achter zich kan laten..."

Brobbey geniet naar verluidt ook interesse uit Duitsland, Engeland en Italië. "Ik denk dat er voor het sluiten van de markt nog wel een club voor hem gaat komen", voorspelt Mike Verweij. "25 miljoen euro inclusief bonussen, dat vind ik wel een reëel bedrag. Zeker aan het einde van de transfermarkt, wanneer clubs wat in paniek raken. Ik denk dat Ajax er wel 25 miljoen euro uit kan halen."