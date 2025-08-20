Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

ESPN-tafelgasten Vincent Schildkamp, Kees Kwakman en Hans Kraay jr. vinden allemaal dat Brian Brobbey bij Ajax moet vertrekken. De Amsterdammers kunnen flink aan de speler verdienen, die een transfer naar Stade Rennais kan maken.

"Hoe je het ook wendt of keert, als je hem goed analyseert, dan is het toch een gemankeerde spits", is Schildkamp kritisch bij ESPN. "Hij is heel krachtig en sterk, maar heeft geen goede basistechniek en is onrustig in de afronding. Het is ook geen geweldige kopper en dan druk ik me nog vrij mild uit."

Brobbey staat in de concrete belangstelling van het Franse Stade Rennais. Kwakman vindt dat niet zo'n gek bedrag. "Ze zien uiteraard ook de dingen die hij wel heeft. Dat hij nog jong is. Hij kan zich alsnog ontwikkelen in bepaalde dingen. Dat had je vorig jaar graag in een aantal dingen anders gezien."

Volgens Kwakman zou Brobbey het best een frisse start kunnen maken. "Hij zal zich inderdaad wel moeten verbeteren in een aantal dingen, want Frankrijk is geen malle competitie. Er moet een schepje bovenop en ik hoop dat dat ook tegen hem gezegd wordt."