Kick-off
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

Rik Engelbertink
bron: ESPN

ESPN-tafelgasten Vincent Schildkamp, Kees Kwakman en Hans Kraay jr. vinden allemaal dat Brian Brobbey bij Ajax moet vertrekken. De Amsterdammers kunnen flink aan de speler verdienen, die een transfer naar Stade Rennais kan maken.

"Hoe je het ook wendt of keert, als je hem goed analyseert, dan is het toch een gemankeerde spits", is Schildkamp kritisch bij ESPN. "Hij is heel krachtig en sterk, maar heeft geen goede basistechniek en is onrustig in de afronding. Het is ook geen geweldige kopper en dan druk ik me nog vrij mild uit."

Brobbey staat in de concrete belangstelling van het Franse Stade Rennais. Kwakman vindt dat niet zo'n gek bedrag. "Ze zien uiteraard ook de dingen die hij wel heeft. Dat hij nog jong is. Hij kan zich alsnog ontwikkelen in bepaalde dingen. Dat had je vorig jaar graag in een aantal dingen anders gezien."

Volgens Kwakman zou Brobbey het best een frisse start kunnen maken. "Hij zal zich inderdaad wel moeten verbeteren in een aantal dingen, want Frankrijk is geen malle competitie. Er moet een schepje bovenop en ik hoop dat dat ook tegen hem gezegd wordt."

Gerelateerd:
Carlos Soler

'Ajax wil stunten op transfermarkt en middenvelder PSG overnemen'

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert onthult: "Hij wilde dolgraag terug naar John Heitinga"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Brian Brobbey
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd