Brobbey krijgt lof: "Dan wordt het misschien nog interessant"

"Ze voetballen makkelijker en hebben ook goede spelers", begint Wijffels in de AD Voetbalpodcast over Eintracht Frankfurt. "Op het einde had Ajax nog wel een paar kansen en ze drukten wel, maar daar komen ze nog tekort. Het is geen schande, maar misschien zie je daarin nog een ontwikkeling."

Brobbey kon op lof rekenen na zijn wedstrijd. "Brobbey was wel aanwezig, zo viel mij op. Dat is wel zijn grote uitdaging: kan hij wedstrijden na elkaar leveren? Daar is hij wel mee bezig. Hij krijgt ook wel de kans nu Weghorst er niet is."

"Het komt dus nu op hem aan en als hij daarin wat stappen kan maken, dan wordt het misschien nog interessant. Alleen dat afwerken, dat hebben we in het weekend weer gezien, dat blijft wel ondermaats. Maar laten we hem ook wat credits geven", besluit hij.