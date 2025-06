Brobbey krijgt steun: "Hij wordt veel te kritisch aangepakt"

Jan Van den Bergh blikt terug op een paar van zijn meest lastige tegenstanders in de Eredivisie. Zo kijkt de voormalig aanvoerder van NAC Breda naar Brian Brobbey, die weliswaar niet vaak het net vond dit seizoen, maar wel een plaag voor elke verdedigng was.

"Je zou hem niet direct omschrijven als een snelle spits, maar als hij weg is, zie je hem vaak niet meer terug", zegt de voormalige aanvoerder van NAC Breda in gesprek met Voetbal International. "Een valse snelle. En verder is het natuurlijk een beer van een vent, maar dat ziet iedereen. Écht supersterk. Hij kan de bal vasthouden, weet zijn lichaam heel goed te gebruiken. Soms denk je: nu onderschep ik die bal, en dan draait hij toch weer bij je weg. Op kracht tegen hem spelen is gewoon heel erg lastig."

"De manier om hem te bespelen, ontwikkelde zich tijdens de wedstrijd", zegt Van den Bergh, die zijn NAC Breda tegen Ajax naar een overwinning loodste. "Hij ging in die thuiswedstrijd van ons een paar keer hangen bij Leo (Greiml, red.). Omdat onze middenvelders heel plichtbewust de diepteloopacties van die van Ajax volgden, had ik de ruimte om de pass uit te lokken en daarop te anticiperen. Zo kon ik verschillende ballen onderscheppen. Voor ons werkte dat. Maar garanties heb je niet."

Sébastian Haller gaat terugkeren in de Eredivisie. De twee worden vaak vergeleken, al vindt Van den Bergh de vergelijking niet geheel opgaan. "Brobbey is net iets compacter dan een Haller", beschrijft de Belg. "Zijn zwaartepunt ligt iets lager, waardoor het wat moeilijker wordt om dat duel rechtstreeks uit te vechten. Als hij zijn kont achteruit duwt, dan moet je zorgen dat je er niet tegen plakt, want dan heb je een groot probleem. Haller kan ook terugvallen op zijn koppen en het terugleggen. Brobbey doet veel meer over de grond, dat is een andere manier van verdedigen."



Van den Bergh vindt dan ook dat Brobbey teveel kritiek krijgt. "Ik denk ook dat zijn rendement nog kan groeien, maar ik vind dat hij veel te kritisch wordt aangepakt", zegt hij. "Ik vind hem veel beter dan sommigen hem afschilderen. Hij heeft de potentie voor de Premier League, daar zie ik hem wel spelen. Dat zou geen verkeerde stap zijn. Ik denk dat hij de middelen heeft om daar te slagen. Of dat ook gaat lukken, hangt van zijn groei af. Maar dat geldt voor elke speler, natuurlijk."