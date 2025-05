Brobbey krijgt steun na moeizaam seizoen: "Zijn prima cijfers"

Brian Brobbey beleefde een moeizaam seizoen. Waar hij het het jaar hiervoor nog een veel scordende spits was in een matig draaiend Ajax, wist hij nu weinig het net te vinden bij de nummer twee van de Eredivisie. Zijn broer Derrick Luckassen, die op Cyprus kampioen is geworden, is desondanks positief.

“We volgen elkaar, natuurlijk. Ik denk dat Brian het over het algemeen goed heeft gedaan bij Ajax. Dit seizoen ging niet alles zoals hij wil. Ik vind dat hij het over het algemeen goed doet. Hij heeft veel goals gemaakt”, zegt Luckassen bij ESPN. "Ik meen in 160 wedstrijden, 55 of 56 goals. Het zijn prima cijfers."

Luckassen vervolgt: "Je ziet dat Brian een goede speler is en dat hij veel talent heeft en er veel uit kan halen", aldus de verdediger, die niet durft te zeggen waar het plafond van zijn broertje ligt. "Ik ken veel mensen die minder zijn dan waar ik mee heb gespeeld en die hebben Premier League gespeeld of in gek goede teams. Maar dat zijn geen betere voetballers dan ik. Het hangt van veel dingen af. Van veel factoren. Het zijn ook keuzes, de mensen met wie je samenwerkt."