Brobbey maakt indruk bij Oranje: "Dat kan Memphis helemaal niet"

"Ik vond ze echt heel erg goed", vertelt hij op de website van ESPN. "Het tempo in de aanvallen, de power, hoe snel we mensen voor de goal hebben... Met Brian Brobbey wordt het ook iets makkelijker. Hij maakt het veld langer, speelt zo diep mogelijk. Dan ontstaat er net iets meer ruimte voor de middenvelders om onder hem te voetballen. En aan de zijkanten begonnen ze te denderen", aldus Jansen, die een duidelijke uitblinker zag in de ploeg van trainer Ronald Koeman.

"Brobbey vond ik ongelooflijk goed", vervolgt hij enthousiast. "Je komt er tegen hem gewoon niet meer aan. Hoe sterk hij is.... Indrukwekkend. Dat was zo schitterend om te zien. De sprints die Brobbey maakt, dat kan Memphis helemaal niet. Gaat niet gebeuren. Ik hoorde het verhaal van Koeman, over Brobbey, over fitheid. Eigenlijk zei hij daar precies wat er ontbreekt bij Depay. De reden waarom Brobbey nu zo goed is, dat heeft Depay op dit moment niet. Dus eigenlijk zegt Koeman daar: Depay kan niet. Tenminste: zo heb ik het geïnterpreteerd", besluit de voormalig profvoetballer, die onder andere bij PEC Zwolle speelde.