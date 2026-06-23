Brobbey maakt indruk bij Oranje: "Dat kan Memphis helemaal niet"
Het Nederlands elftal won zaterdagavond tijdens het WK in de Verenigde Staten met 5-1 (!) van Zweden en Brian Brobbey nam de eerste twee treffers voor zijn rekening. Anco Jansen heeft genoten van Oranje en roemt de inbreng van Brobbey.
"Ik vond ze echt heel erg goed", vertelt hij op de website van ESPN. "Het tempo in de aanvallen, de power, hoe snel we mensen voor de goal hebben... Met Brian Brobbey wordt het ook iets makkelijker. Hij maakt het veld langer, speelt zo diep mogelijk. Dan ontstaat er net iets meer ruimte voor de middenvelders om onder hem te voetballen. En aan de zijkanten begonnen ze te denderen", aldus Jansen, die een duidelijke uitblinker zag in de ploeg van trainer Ronald Koeman.
"Brobbey vond ik ongelooflijk goed", vervolgt hij enthousiast. "Je komt er tegen hem gewoon niet meer aan. Hoe sterk hij is.... Indrukwekkend. Dat was zo schitterend om te zien. De sprints die Brobbey maakt, dat kan Memphis helemaal niet. Gaat niet gebeuren. Ik hoorde het verhaal van Koeman, over Brobbey, over fitheid. Eigenlijk zei hij daar precies wat er ontbreekt bij Depay. De reden waarom Brobbey nu zo goed is, dat heeft Depay op dit moment niet. Dus eigenlijk zegt Koeman daar: Depay kan niet. Tenminste: zo heb ik het geïnterpreteerd", besluit de voormalig profvoetballer, die onder andere bij PEC Zwolle speelde.
Brobbey maakt indruk bij Oranje: "Dat kan Memphis helemaal niet"
Ajax heeft beet presenteert opvolger van García bij Jong Ajax
'Persoonlijk akkoord tussen Ajax en Caio Henrique is ver weg'
'Ajax bereikt akkoord over Henrique, transfersom ligt veel hoger'
Driessen trapt op de rem: "Polonaise rond Brobbey overdreven"
Feringa weg bij Ajax: "Beslissing genomen om afstand te nemen"
Johan Derksen wijst naar voormalig Ajacied: "Hij kan veel beter"
Ajax maakt oefenduels bekend: Engelse club op bezoek in de Arena
Garcia tekent bij club in Polen: "Aantrekkelijk, aanvallend spel"
"Mohammed Ihattaren kan daarom momenteel niet bij ons voetballen"
'Van der Hoorn vertrekt, verdediger kiest voor buitenlands avontuur'
Huntelaar gevraagd naar toekomst: "Ajax blijft altijd wel trekken"
'Weghorst beschermd door groep': "Blij dat media er niet altijd is"
Van der Gijp vol onbegrip over keuze Ajax: "Dat kan toch niet?"
'Voormalig Ajacied Joël Veltman (34) zet in op nieuw avontuur'
'Transfervrije Ajacied gevolgd door clubs uit Premier League'
Emanuelson wil duidelijkheid over Ajax-toekomst: "Ik blijf sowieso"
Ricky van Wolfswinkel geniet van voormalig Ajacied: "Geweldig"
Hélène Hendriks heeft nieuws over oud-Ajacied: "Hij gaat hard"
Berghuis bereikt dieptepunt in marktwaarde sinds komst bij Ajax
'Ajax informeert bij AS Roma naar voormalig La Liga-topscorer'
Oud-Ajax-spits Kaj Sierhuis tekent contract bij Eredivisie-club
'Ajax maakt nieuwe technische staf bekend op eerste trainingsdag'
'Oscar García vindt vlak na Ajax-vertrek nieuwe klus in Polen'
'Ajax belangrijke kandidaat voor linksback van FC Barcelona'
Driessen kritisch: "Dit is de eerste mislukking van Jordi Cruijff"
Jordi Cruijff wil 15 spelers lozen bij Ajax: "Geen bodemprijzen"
Weghorst maakt indruk bij Oranje: "Was voor mij de openbaring"
Brian Brobbey maakt indruk: "Hij is niet meer een soort Bombarda"
Driessen optimistisch over Ajax-sponsor: "Kijk naar Real Madrid"